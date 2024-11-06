Кто сыграл Высоцкого в фильме «Федя. Народный футболист»?

«Федя. Народный футболист» — биографический фильм, повествующий о легенде футбольного клуба «Спартак» Федоре Черенкове. Кроме самого Черенкова, которого воплотил Станислав Румянцев, в картине фигурирует ряд других знаменитостей, причем не только из мира футбола. Так, в качестве одного из персонажей выступает выдающийся русский поэт, музыкант и актер Владимир Высоцкий. Его сыграл 26-летний Сергей Походаев. Стоит признать, что чертами лица он похож на Высоцкого.
Также в «Феде» фигурируют Ринат Дасаев (Артем Черкаев), Николай Старостин (Борис Щербаков), Константин Бесков (Николай Фоменко), Юрий Гаврилов (Дмитрий Белоцерковский), Сергей Родионов (Владимир Гуськов), Александр Бубнов (Александр Новиков), Валерий Лобановский (Сергей Чудаков), Алексей Михайличенко (Кирилл Гончаров) и другие.
Авторизация по e-mail