Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто сыграл ворона в фильме «Летучий корабль»?

Кто сыграл ворона в фильме «Летучий корабль»?

Олег Скрынько 13 июня 2024 Дата обновления: 13 июня 2024
Наш ответ:

«Летучий корабль» — российский игровой фильм в жанре сказки, основанный на одноименном советском мультфильме. Премьера в кинотеатрах состоялась 21 марта 2024 года. Вероятно, под «вороном» подразумевается Соловей-разбойник, поскольку в картине этот персонаж имеет клюв и выглядит как антропоморфная птица. Соловья-разбойника сыграла Анна Уколова, но ее практически невозможно идентифицировать из-за грима, накладных элементов и костюма. Преобразование актрисы в Соловья-разбойника занимало у гримеров по 2 часа. Особую трудность составляло наложение пластического грима, который состоял из отдельных частей, среди которых были клюв, уши, лоб, подбородок и т. д. В итоге получалось подобие двигающейся маски, которая затем раскрашивалась. Довершали образ парик, перья, байкерская одежда, а также курьи ножки, которые надевались на актрису вместо обуви.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Летучий корабль
Летучий корабль сказка
2024, Россия
4.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше