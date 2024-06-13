Кто сыграл ворона в фильме «Летучий корабль»?

«Летучий корабль» — российский игровой фильм в жанре сказки, основанный на одноименном советском мультфильме. Премьера в кинотеатрах состоялась 21 марта 2024 года. Вероятно, под «вороном» подразумевается Соловей-разбойник, поскольку в картине этот персонаж имеет клюв и выглядит как антропоморфная птица. Соловья-разбойника сыграла Анна Уколова, но ее практически невозможно идентифицировать из-за грима, накладных элементов и костюма. Преобразование актрисы в Соловья-разбойника занимало у гримеров по 2 часа. Особую трудность составляло наложение пластического грима, который состоял из отдельных частей, среди которых были клюв, уши, лоб, подбородок и т. д. В итоге получалось подобие двигающейся маски, которая затем раскрашивалась. Довершали образ парик, перья, байкерская одежда, а также курьи ножки, которые надевались на актрису вместо обуви.
