Кто сыграл Водяного в фильме «Летучий корабль»?

Наш ответ:

«Летучий корабль» — российская киносказка, вышедший в прокат 21 марта 2024 года. После состоялся релиз в онлайн-кинотеатре Okko. Картину также можно посмотреть на таких платформах, как PREMIER, «Иви», KION и Wink. Фильм является игровой адаптацией одноименного советского мультфильма, вышедшего в 1979 году. Сюжет в целом не изменился. Одним из ключевых и самых запоминающихся персонажей этой истории является живущий на болоте Водяной, мечтающий о другой жизни. В новой версии «Летучего корабля» его сыграл Сергей Гармаш, чей облик был модифицирован при помощи компьютерной графики. Кроме того, актер исполнил знаменитую песню «Я Водяной, я Водяной!»



Напомним, что Водяной — обитающий в воде дух, фигурирующий в славянской мифологии. Обычно он воплощает стихию воды как опасную и отрицательную стихию.