Кто сыграл в фильме «Битлджус Битлджус»?

Олег Скрынько 1 ноября 2024 Дата обновления: 1 ноября 2024
Наш ответ:

«Битлджус Битлджус» — фильм Тима Бертона, который является продолжением его культового комедийного хоррора «Битлджус» (1988). Мировая премьера сиквела состоялась 28 августа 2024 года на Венецианском кинофестивале. Фильм был тепло встречен публикой. На Rotten Tomatoes «Битлджус Битлджус» имеет 77% положительных рецензий от критиков и 80% положительных отзывов от рядовых зрителей. В прокате проект тоже показал себя с лучшей стороны, собрав по всему миру $442 млн.

К своим ролям в сиквеле вернулись некоторые звезды оригинального фильма. В их числе Вайнона Райдер (Лидия Дитц), Майкл Китон (Битлджус) и Кэтрин О’Хара (Делия Дитц). Также в основном актерском составе задействованы Моника Беллуччи (Делорес, бывшая жена Битлджуса), Дженна Ортега (Астрид Дитц, дочь Лидии), Джастин Теру (Рори, бойфренд Лидии), Уиллем Дефо (Вольф Джексон, детектив из загробного мира), Берн Горман (отец Дамьен, преподобный в Уинтер-Ривер), Артур Конти (Джереми Фрейзер, парень Астрид), Эми Натталл (Джейн Баттерфилд — младший, агент по недвижимости), Сантьяго Кабрера (Ричард, бывший муж Лидии, отец Астрид), а также Дэнни ДеВито и Филипе Кейтс.

Битлджус Битлджус

Битлджус Битлджус
Битлджус Битлджус комедия, фэнтези, ужасы
2024, США
7.0
