Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто сыграл Сталина в сериале «Сын отца народов»?

Олег Скрынько 29 августа 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Сын отца народов» — биографический сериал совместного производства России, Украины и Беларуси, посвященный жизни Василия Сталина, сына Иосифа Сталина. Сезон насчитывает двенадцать эпизодов. Премьера состоялась в 2013 году.

Иосифа Сталина воплотил Анатолий Дзиваев (1946–2016). Примечательно, что за свою карьеру Дзиваев сыграл Сталина в девяти российских фильмах и сериалах, включая «Сына отца народов». Дзиваев родился во Владикавказе. Образование получил на актерском и режиссерском факультетах ГИТИСа. Был актером нескольких театров, а также поставил ряд спектаклей. По части кино сыграл в таких проектах, как «Жуков», «Убить Сталина», «Черкизона. Одноразовые люди», «Духless 2» и других. Дзиваев имеет на своем счету ряд наград, включая звания Заслуженного деятеля искусств России (1997) и Народного артиста Республики Северная Осетия — Алания.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сын отца народов
Сын отца народов драма, военный, исторический
2013, Россия/Украина/Беларусь
0.0
Убить Сталина
Убить Сталина приключения, военный
2013, Россия
0.0
