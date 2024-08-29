Кто сыграл Сталина в сериале «Сын отца народов»?

«Сын отца народов» — биографический сериал совместного производства России, Украины и Беларуси, посвященный жизни Василия Сталина, сына Иосифа Сталина. Сезон насчитывает двенадцать эпизодов. Премьера состоялась в 2013 году.
Иосифа Сталина воплотил Анатолий Дзиваев (1946–2016). Примечательно, что за свою карьеру Дзиваев сыграл Сталина в девяти российских фильмах и сериалах, включая «Сына отца народов». Дзиваев родился во Владикавказе. Образование получил на актерском и режиссерском факультетах ГИТИСа. Был актером нескольких театров, а также поставил ряд спектаклей. По части кино сыграл в таких проектах, как «Жуков», «Убить Сталина», «Черкизона. Одноразовые люди», «Духless 2» и других. Дзиваев имеет на своем счету ряд наград, включая звания Заслуженного деятеля искусств России (1997) и Народного артиста Республики Северная Осетия — Алания.
