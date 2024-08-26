Кто сыграл Михаила Круга в сериале «Легенды о Круге»?

Наш ответ:

«Легенды о Круге» — биографический мини-сериал из четырех эпизодов, посвященный жизни известного автору и исполнителю песен Михаилу Кругу. Премьера состоялась в апреле 2023 года. Главную роль сыграл Юрий Кузнецов-Таёжный. Известность ему принес именно этот проект. Как и его прототип, Кузнецов-Таёжный является певцом и автором песен. Родился Кузнецов-Таёжный 27 февраля 1969 года. Увлекаться музыкой начал с раннего детства. Окончил музыкальную школу и историко-филологический факультет ТюмГУ. Отслужив в армии, начал музыкальную карьеру в качестве участника группы ВИА «Глобус». В 1995 году решил выступать сольно. На его три альбома: «Времена года» (1995), «Жассо» (1999) и «Снега войны» (2006). С 2005 года снимается в кино. Фигурирует в комедийной трилогии «Вояж Степаныча» (2005, 2006, 2012), комедии «Искатели приключений» (2012), драме «Новенький» (2021) и сериале Ясмин» (2013).