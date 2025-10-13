Кто сыграл Ленина в сериале «Хроники русской революции»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 октября 2025 Дата обновления ответа: 13 октября 2025

«Хроники русской революции» — масштабный исторический сериал Андрея Кончаловского, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре START 10 октября. Шоу также доступно для просмотра на «Кинопоиске», PREMIER и «Иви».

Кто сыграл Ленина?

Владимира Ленина в сериале воплотил загримированный Евгений Ткачук.

О чем сериал

Действие охватывает период с 1905-го по 1924 год, но главной задачей Кончаловского было не точное воспроизведение исторических событий, а раскрытие человеческих судеб на фоне переломных моментов в истории России. Использовав подлинные документы и изучив архивные материалы, режиссер представляет новое и живое понимание определяющей для страны эпохи. В числе действующих лиц будут как всем известные личности, среди которых император Николай II, вождь революции Владимир Ленин и Иосиф Сталин, так и персонажи, чьи имена были забыты и не попали в учебники истории.

