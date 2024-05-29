Кто сыграл главную роль в сериале «Раневская»?

Наш ответ:

«Раневская» — российский биографический сериал, вышедший в 2022 году в онлайн-кинотеатре KION. Сезон состоит из восьми эпизодов. Это история о молодой девушке Фаине Фельдман, которая наперекор родительской воле, отправляется в Москву, чтобы стать актрисой театра. На своем жизненном пути главная героиня переживет массу драматических событий как в личной жизни, так и в общественной, включая Революцию и войну. Фаина Федельман в итоге превратится в народную любимицу Фаину Раневскую, которая прославилась не только своей блестящей игрой, но и остроумными высказываниями.



Заглавную героиню в сериале сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук. Она родилась в 1984 году в Москве. Ее родителями являются художник Сергей Цигаль и знаменитая актриса Любовь Полищук. Кроме того, Мариэтта является правнучкой советской писательницы Мариэтты Шагинян, в честь которой получила имя. Цигаль-Полищук является актрисой Театра на Малой Бронной. Сниматься в кино начала в середине 2000-х годов. «Раневская» — первый проект, в котором она сыграла главную роль. После Цигаль-Полищук стала звездой еще двух сериалов Цигаль-Полищук — «Бриллиантовое сердце» (2022) и «Метод уборщицы» (2023). В сериале «Недетское кино» (2023) воплотила Бабу-Ягу.