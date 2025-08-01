Кто сыграл главного героя в фильме «Супермен»?

«Супермен» — супергеройский блокбастер, вышедший в зарубежный прокат 17 июля 2025 года. Фильм должен стать отправной точкой новой киновселенной DC. Взявшись за перезапуск, режиссер, сценарист и продюсер Джеймс Ганн решил привлечь новых актеров, из-за чего пришлось попрощаться с Генри Кавиллом, который играл Человека из стали в фильмах Зака Снайдера. В итоге выбор Ганна пал на Дэвида Коренсвета — именно он воплотил Кларка Кента/Супермена в новом фильме. За две недели на больших экранах картина собрала $522,6 млн, а 31 июля Ганн сообщил, что в разработку официально запущен сиквел.
