Кто снимался в сериале «Актерище»?

«Актерище» — российский комедийный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION. Премьера состоялась 1 апреля 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 26–37 минут. Также на KION вышел спецэпизод, посвященный съемкам сериала.
Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Нагиев воплотил зазнавшуюся звезду российского кино Вячеслава Третьякова, который вступает в конфликт с видеоблогером Никитой Кисляком в исполнении Лапенко. В актерский состав также вошли Жаргал Бадмацыренов (Кэст), Никита Касьяненко (Третьяков в молодости), Екатерина Стулова (Алевтина), Евгения Туркова (Арина), Ростислав Лаврентьев (Герман), Алексей Лузин (Андреич), Марк Брутман (Кисляк в юности), Александра Казимирова (молодая Марина), Валентин Садики (Олег), Виолетта Оноприенко (Вика), Александр Балуев (Сергей Валентинович), Денис Яковлев (Валерий Кисляк), Леонид Ардо (Поплавский), Азат Алимбаев (Кэст в молодости) и другие.
