Кто снимался в сериале «Актерище»?

Кто снимался в сериале «Актерище»?

Олег Скрынько 8 мая 2025 Дата обновления: 8 мая 2025
«Актерище» — российский комедийный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре KION. Премьера состоялась 1 апреля 2025 года. Сезон состоит из восьми эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 26–37 минут. Также на KION вышел спецэпизод, посвященный съемкам сериала.

Главные роли исполнили Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко. Нагиев воплотил зазнавшуюся звезду российского кино Вячеслава Третьякова, который вступает в конфликт с видеоблогером Никитой Кисляком в исполнении Лапенко. В актерский состав также вошли Жаргал Бадмацыренов (Кэст), Никита Касьяненко (Третьяков в молодости), Екатерина Стулова (Алевтина), Евгения Туркова (Арина), Ростислав Лаврентьев (Герман), Алексей Лузин (Андреич), Марк Брутман (Кисляк в юности), Александра Казимирова (молодая Марина), Валентин Садики (Олег), Виолетта Оноприенко (Вика), Александр Балуев (Сергей Валентинович), Денис Яковлев (Валерий Кисляк), Леонид Ардо (Поплавский), Азат Алимбаев (Кэст в молодости) и другие.

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Dmitriy Nagiev
Антон Лапенко
Антон Лапенко
Anton Lapenko
Жаргал Бадмацыренов
Жаргал Бадмацыренов
Zhargal Badmatsirenov
Никита Касьяненко
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Евгения Туркова
Евгения Туркова
Ростислав Лаврентьев
Rostislavs Lavrentiev
Алексей Лузин
Александр Балуев
Александр Балуев
Aleksandr Baluev
Денис Яковлев
Леонид Ардо
Марк Брутман

Актерище
Актерище комедия
2025, Россия
0.0
