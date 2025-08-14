Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимался в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Яды, или Всемирная история отравлений» — кинокомедия 2001 года российского производства.

Синопсис гласит:

Москва, 2000 год. Слесарь Арнольд увёл у актёра Олега Волкова жену, и тот, не сдержавшись, отправляется в бар, чтобы утопить горе в алкоголе. Там он встречает пенсионера Прохорова, который предлагает простой, но необычный способ отомстить — отравить обидчиков. С этого момента события принимают неожиданный оборот: время словно идёт вспять, показывая знаменитые отравления разных эпох и народов — от Нерона до Екатерины Медичи, через средневековый Рим и древнюю Персию. Так разворачивается целая всемирная история ядов и интриг.

Кто снимался в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений»

