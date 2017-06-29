Кто снимался в фильме «Три богатыря. Ход конем»?

«Три богатыря. Ход конём» — шестой фильм в популярной российской анимационной серии о богатырях. Мультфильм продолжает приключения главных героев Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича, которые вновь оказываются в центре исторических и магических событий, с элементами юмора и сатиры.
Мультфильм продолжает традицию смешных и ярких персонажей, а также умело сочетает исторические события с элементами фэнтези и комедии. В этой части богатырям предстоит столкнуться с новыми приключениями, в которых им нужно будет найти выход из нестандартных ситуаций, проделав «ход конём» в игре с судьбой.
Мультфильм был тепло воспринят зрителями, особенно детьми, и продолжил успешное существование франшизы.
Авторизация по e-mail