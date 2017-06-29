Кто снимался в фильме «Три богатыря. Ход конем»?

Наш ответ:

«Три богатыря. Ход конём» — шестой фильм в популярной российской анимационной серии о богатырях. Мультфильм продолжает приключения главных героев Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича, которые вновь оказываются в центре исторических и магических событий, с элементами юмора и сатиры.

Основные персонажи мультфильма «Три богатыря. Ход конём» и их озвучка

Илья Муромец (озвучивает Дмитрий Быковский ) — самый мудрый и рассудительный богатырь, персонаж, знакомый зрителям ещё с первых частей франшизы. Быковский продолжает исполнять роль Ильи, чьи привычки и поступки напоминают героя из серии «Ментовские войны».

) — самый мудрый и рассудительный богатырь, персонаж, знакомый зрителям ещё с первых частей франшизы. Быковский продолжает исполнять роль Ильи, чьи привычки и поступки напоминают героя из серии «Ментовские войны». Добрыня Никитич (озвучивает Валерий Соловьёв ) — образ дисциплинированного и справедливого богатыря. Соловьёв также известен своей работой в других анимационных проектах.

) — образ дисциплинированного и справедливого богатыря. Соловьёв также известен своей работой в других анимационных проектах. Алёша Попович (озвучивает Олег Куликович ) — добродушный и наивный богатырь, чья роль продолжает развиваться в этой части франшизы.

) — добродушный и наивный богатырь, чья роль продолжает развиваться в этой части франшизы. Князь Киевский (озвучивает Сергей Маковецкий ) — правитель Руси, который вновь оказывается в затруднительном положении из-за своей страсти к азартным играм.

) — правитель Руси, который вновь оказывается в затруднительном положении из-за своей страсти к азартным играм. Конь Юлий (озвучивает Дмитрий Высоцкий ) — верный конь Князя Киевского, который является важным и забавным персонажем. Высоцкий известен также как автор популярных анимационных проектов.

) — верный конь Князя Киевского, который является важным и забавным персонажем. Высоцкий известен также как автор популярных анимационных проектов. Тихон / Боярин Ануфрий (озвучивает Анатолий Петров ) — дед-наставник Алёши, который возвращается в этой части, а также новый злодей, Боярин Ануфрий.

) — дед-наставник Алёши, который возвращается в этой части, а также новый злодей, Боярин Ануфрий. Любава (озвучивает Лика Медведева ) — возлюбленная Алёши Поповича.

) — возлюбленная Алёши Поповича. Пират Потаня (озвучивает Гоша Куценко ) — лидер банды пиратов, озвучиваемый известным актёром.

) — лидер банды пиратов, озвучиваемый известным актёром. Дуб (озвучивает Дмитрий Нагиев ) — главный злодей мультфильма, который впервые появился в первой части франшизы. Нагиев привнёс харизму и злодейскую энергию в эту роль.

) — главный злодей мультфильма, который впервые появился в первой части франшизы. Нагиев привнёс харизму и злодейскую энергию в эту роль. Цыганка (озвучивает Наргиз Закирова) — предсказательница, которая предсказывает Алёше важные события. Закирова, известная певица, добавляет в эту роль глубокий и выразительный тембр.

Второстепенные персонажи

Настасья Филипповна / Цыганёнок / Мама Ильи — Елена Шульман.

Алёнушка — Мария Цветкова-Овсянникова.

Княжеский писарь / Рассказчик — Михаил Черняк.

Пират Усыня / Боярин Касьян — Максим Сергеев.

Певец (хозяин пегасов) / Живодёры — Михаил Хрусталёв.

Боярин Антипка / Эпизоды с голубиной почтой — Александр Боярский.

Уборщица — Галина Чигинская.

Интересные особенности

Мультфильм продолжает традицию смешных и ярких персонажей, а также умело сочетает исторические события с элементами фэнтези и комедии. В этой части богатырям предстоит столкнуться с новыми приключениями, в которых им нужно будет найти выход из нестандартных ситуаций, проделав «ход конём» в игре с судьбой.

Мультфильм был тепло воспринят зрителями, особенно детьми, и продолжил успешное существование франшизы.