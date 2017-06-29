Кто снимался в фильме «Три богатыря. Ход конем»?

Меню
Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 29 ноября 2024
Наш ответ:

«Три богатыря. Ход конём» — шестой фильм в популярной российской анимационной серии о богатырях. Мультфильм продолжает приключения главных героев Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича, которые вновь оказываются в центре исторических и магических событий, с элементами юмора и сатиры.

Основные персонажи мультфильма «Три богатыря. Ход конём» и их озвучка

  • Илья Муромец (озвучивает Дмитрий Быковский) — самый мудрый и рассудительный богатырь, персонаж, знакомый зрителям ещё с первых частей франшизы. Быковский продолжает исполнять роль Ильи, чьи привычки и поступки напоминают героя из серии «Ментовские войны».
  • Добрыня Никитич (озвучивает Валерий Соловьёв) — образ дисциплинированного и справедливого богатыря. Соловьёв также известен своей работой в других анимационных проектах.
  • Алёша Попович (озвучивает Олег Куликович) — добродушный и наивный богатырь, чья роль продолжает развиваться в этой части франшизы. 
  • Князь Киевский (озвучивает Сергей Маковецкий) — правитель Руси, который вновь оказывается в затруднительном положении из-за своей страсти к азартным играм.
  • Конь Юлий (озвучивает Дмитрий Высоцкий) — верный конь Князя Киевского, который является важным и забавным персонажем. Высоцкий известен также как автор популярных анимационных проектов.
  • Тихон / Боярин Ануфрий (озвучивает Анатолий Петров) — дед-наставник Алёши, который возвращается в этой части, а также новый злодей, Боярин Ануфрий.
  • Любава (озвучивает Лика Медведева) — возлюбленная Алёши Поповича. 
  • Пират Потаня (озвучивает Гоша Куценко) — лидер банды пиратов, озвучиваемый известным актёром.
  • Дуб (озвучивает Дмитрий Нагиев) — главный злодей мультфильма, который впервые появился в первой части франшизы. Нагиев привнёс харизму и злодейскую энергию в эту роль.
  • Цыганка (озвучивает Наргиз Закирова) — предсказательница, которая предсказывает Алёше важные события. Закирова, известная певица, добавляет в эту роль глубокий и выразительный тембр.

Второстепенные персонажи

  • Настасья Филипповна / Цыганёнок / Мама Ильи — Елена Шульман.
  • Алёнушка — Мария Цветкова-Овсянникова.
  • Княжеский писарь / Рассказчик — Михаил Черняк.
  • Пират Усыня / Боярин Касьян — Максим Сергеев.
  • Певец (хозяин пегасов) / Живодёры — Михаил Хрусталёв.
  • Боярин Антипка / Эпизоды с голубиной почтой — Александр Боярский.
  • Уборщица — Галина Чигинская.

Интересные особенности

Мультфильм продолжает традицию смешных и ярких персонажей, а также умело сочетает исторические события с элементами фэнтези и комедии. В этой части богатырям предстоит столкнуться с новыми приключениями, в которых им нужно будет найти выход из нестандартных ситуаций, проделав «ход конём» в игре с судьбой.
Мультфильм был тепло воспринят зрителями, особенно детьми, и продолжил успешное существование франшизы.

Теги: Кто играл роль? три богатыря. ход конем
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три богатыря. Ход конем
Три богатыря. Ход конем анимация
2014, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
