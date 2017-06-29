Кто снимался в фильме «Три богатыря на дальних берегах»?

Фильм «Три богатыря на дальних берегах» радует зрителей не только своим сюжетом, но и работой талантливых актеров, которые озвучили полюбившихся персонажей. Их голоса придали героям уникальность и сделали мультфильм еще более запоминающимся.
Алёша Попович — Олег Куликович. По аналогии с первым и четвёртым мультфильмами, Олег Борисович дарит свой узнаваемый голос простодушному и доброму богатырю.
Добрыня Никитич — Валерий Соловьёв. Валерий, вернувшийся к образу самого дисциплинированного богатыря, снова поражает своим мастерством.
Илья Муромец — Дмитрий Быковский-Ромашов. Российский актёр театра и кино, исполнитель песен в стиле «русский шансон», озвучивает самого мудрого богатыря.
Князь Киевский — Сергей Маковецкий. Правителя Руси, чья доверчивость вновь играет с ним злую шутку, уже в пятый раз озвучивает народный артист России, известный своими ролями в театре им. Вахтангова.
Юлий — Дмитрий Высоцкий. Экс-спутник Алёши снова оказывается в центре событий. Его голос принадлежит российскому художнику-мультипликатору и бессменному озвучивателю говорящего коня Юлия.
Колыван — Фёдор Бондарчук. Актёр и режиссёр перенял роль купца и игрока от покойного Андрея Толубеева.
Баба-яга — Елизавета Боярская. Колдунью, решившую переехать из избушки в княжеские палаты, озвучила заслуженная артистка Российской Федерации.
Любава — Лия Медведева. Голос возлюбленной Алёши Поповича неизменен. Лия — выпускница физического факультета СПбГУ и постоянная участница озвучивания фильмов франшизы.
Настасья Филипповна — Елена Шульман. Российская актриса дубляжа и озвучивания добавила героине теплоты и эмоциональности.
Бабуля — Наталья Данилова. Заслуженная артистка РСФСР украсила мультфильм своим узнаваемым голосом.
Тихон / хан Бекет / старый папуас — Анатолий Петров. Заслуженный артист России внес в фильм особую колоритность.
Княжеский писарь, один из бояр, Колыван (одна фраза) — Александр Боярский. Мультипликационный продюсер и сценарист также внес свой вклад в озвучку второстепенных персонажей.
Глашатай — Александр Демич. Российский актёр и звукорежиссёр с 2007 года участвует в озвучке фильмов франшизы, оживляя второстепенных героев.
