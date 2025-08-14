Наш ответ:

«СуперМакГрубер» - американская комедия 2010 года выпуска, основанная на скетчах популярного шоу «Saturday Night Live»

Синопсис гласит:

Вашингтон в опасности: безумный Дитер собирается взорвать Белый Дом с украденной ядерной боеголовкой, а армии и спецслужбы бессильны. Единственным шансом спасти планету остаётся МакГрубер — бывший суперагент, ушедший в уединение в эквадорский монастырь. Несмотря на свою глуповатость, он снова выходит на тропу войны, став последней надеждой Америки и всего человечества.

Кто снимался в фильме «СуперМакГрубер»

Уилл Форте — Макгрубер

Вэл Килмер — Дитер фон Кант

Райан Филипп — лейтенант Диксон Пайпер

Пауэрс Бут — полковник Джеймс Фэйт

Как приняли фильм

В Америке фильм получил смешанные отзывы: около половины критиков оценили его положительно, при этом средний балл на Rotten Tomatoes составил 5,2/10, а на Metacritic — 44 из 100. Зрители и критики отмечали обилие абсурдного и фекально-генитального юмора, но при этом фильм оставляет впечатление искренней любви к пародируемому жанру, а шутки, хоть и резкие, часто точны и остроумны.

Некоторым зрителям было трудно воспринимать комедийные сцены всерьёз: абсурд и чрезмерная нелепость порой вызывают смешанные ощущения, будто находишься то в цирке, то на странной сцене насилия. Тем не менее нестандартные гэги и неожиданная подача юмора придают фильму оригинальность, а его безумный стиль делает «Супер Макгрубера» запоминающимся для поклонников дерзких и абсурдных комедий.