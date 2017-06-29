Кто снимался в фильме «Невидимки»?

Фильм «Невидимки» (2013) с участием известных российских актёров рассказывает о Юре, неприметном клерке, который неожиданно обретает способность становиться невидимым. Главные роли в картине исполнили:
Съемочную группу фильма возглавили продюсеры Ренат Давлетьяров, Александр Котелевский и Александр Олейников. Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Комаров, а сценарий написали Юрий Коротков, Сергей Калужанов и Ирина Пивоварова.
Сюжет сосредоточен на том, как скромный Юра постепенно привыкает к своей новой жизни в обществе невидимок, которые скрытно живут среди обычных людей. Теперь он может помогать своей семье и даже сразиться с преступниками, используя необычные способности в рождественскую ночь.
