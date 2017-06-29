Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимался в фильме «Невидимки»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Невидимки» (2013) с участием известных российских актёров рассказывает о Юре, неприметном клерке, который неожиданно обретает способность становиться невидимым. Главные роли в картине исполнили:

  • Илья Любимов — Юра, главный герой, который случайно становится невидимым.
  • Екатерина Гусева — Рита, жена Юры, успешная и влиятельная сотрудница банка.
  • Андрей Мерзликин — Клебеев.
  • Ирина Розанова — Инесса Владимировна.
  • Гоша Куценко — невидимка Гоша.
  • Дмитрий Астрахан — библиотекарь.
  • Павел Прилучный — портье.
  • Андрей Казаков — Иванов.
  • Анна Семенович — дама с собачкой.

Съемочную группу фильма возглавили продюсеры Ренат Давлетьяров, Александр Котелевский и Александр Олейников. Режиссёром-постановщиком выступил Сергей Комаров, а сценарий написали Юрий Коротков, Сергей Калужанов и Ирина Пивоварова.

Сюжет сосредоточен на том, как скромный Юра постепенно привыкает к своей новой жизни в обществе невидимок, которые скрытно живут среди обычных людей. Теперь он может помогать своей семье и даже сразиться с преступниками, используя необычные способности в рождественскую ночь.

