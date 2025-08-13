Кто снимался в фильме «На дне»?

«На дне» — японский фильм 1957 года, основанный на одноименном романе Максима Горького. Режиссером ленты выступил классик мирового кино Акира Куросава.
Сюжет следующий:
В лачуге, больше похожей на свалку, обитают вор, жулик, проститутка, жестянщик с больной женой, спившийся актёр и бывший самурай, все мечтающие вырваться из этого ада, но никак не находящие выхода. Их привычный хаос нарушает появление странника Кёхэя. Он мягко или прямо подталкивает каждого к изменениям, помогая им переосмыслить свою жизнь и судьбу.
Единственной значительной вольностью, которую позволил себе Акира Куросава при экранизации пьесы, стала замена исторических реалий царской России на атмосферу феодальной Японии. В остальном же режиссёр сохраняет максимальную верность оригинальному тексту: диалоги, структура сцен и развитие персонажей почти полностью повторяют первоисточник. Такая точность позволяет не только уважительно отнестись к оригинальной драматургии, но и показать её в совершенно новой культурной и визуальной среде, придав классической истории уникальный японский колорит.
