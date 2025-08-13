Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимался в фильме «Индиго»?

Олег Скрынько 13 августа 2025 Дата обновления: 13 августа 2025
Наш ответ:

«Индиго» — российский фантастический триллер, вышедший на экраны в 2008 году и наделавший немало шума.

Сюжет следующий:

Группа обычных на вид подростков скрывается на крыше московской многоэтажки, ведь они — индиго, люди будущего с уникальными способностями: пониманием языка животных, чтением мыслей и воспоминаниями прошлых жизней. Когда друзья Андрея Каляева начинают таинственно исчезать, он понимает, что кто-то охотится на всех подростков-индиго в городе. Чтобы выжить, Андрей, его девушка Таня и остальные ребята вынуждены использовать свои сверхспособности и сами взять игру в свои руки.

Кто снимался в фильме «Индиго»

Каким получился фильм

В России фильм заработал $4 675 200, а его посмотрели примерно 641,2 тысячи зрителей, что делает его относительно успешным по кассовым меркам отечественного проката. В 2009 году картина была отмечена наградой «MTV-Россия», что добавило ей определённой популярности среди молодой аудитории.

Однако критики отнеслись к фильму весьма прохладно. По данным агрегатора оценок российских и зарубежных рецензентов, отечественные критики в среднем поставили картине всего 38 из 100 баллов, отмечая слабую сюжетную линию и недостаток глубины персонажей. Зарубежные обозреватели оказались немного более снисходительными, но также указывали на стандартность и предсказуемость сценария, не считая фильм значимым в жанровом или художественном плане. В целом, мнение профессионалов оказалось крайне отрицательным, хотя зрительский интерес, особенно среди молодёжи, оставался заметным.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Индиго
Индиго триллер, фантастика
2007, Россия
5.0
