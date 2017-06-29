Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимался в фильме «Гринч: похититель Рождества»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Гринч — похититель Рождества» — это семейная комедия, снятая в США и Германии с Джимом Керри в главной роли. Лента была выпущена компанией Universal Pictures.

Режиссёром картины стал Рон Ховард, а её сюжет основан на знаменитой книге Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», изданной в 1957 году. Несмотря на смешанные отзывы критиков, фильм стал коммерчески успешным, удерживая лидерство по кассовым сборам в течение четырёх недель. Он занял второе место среди рождественских фильмов, уступив лишь «Один дома» Криса Коламбуса.

Картина «Гринч: похититель Рождества» выделяется своим звездным составом.

Вот список актёров, которые приняли участие в съёмках

  • Энтони Хопкинс — рассказчик
  • Джим Керри — Гринч.

Чтобы вжиться в роль, актёр носил костюм, сделанный из окрашенной зелёной шерсти яков, который был сшит на спандексе. Подготовка к съёмкам требовала от Керри восьми с половиной часов в день. В первый день он заявил, что не сможет продолжить работу, но после тренировки с экспертом по выживанию, обучавшим сотрудников ЦРУ справляться с пытками, актёр научился переносить невыносимые страдания. По его словам, именно этот специалист и музыка Bee Gees помогли ему пройти через этот «адский опыт».

  • Тейлор Момсен — Синди Лу Кто.

Проблемой для режиссёров стало то, что на роль Синди Лу, главной героини фильма, требовалась актриса младше 6 лет, которая смогла бы покорить зрителей. После кастинга из более чем 200 претендентов, выбор пал на 5-летнюю Тейлор, которая на тот момент имела опыт съёмок только в рекламе.

  • Джеффри Тэмбор — мэр Августус Мэйкто
  • Кристин Барански — Марта Мэй Ктовье
  • Билл Ирвин — отец Синди
  • Молли Шеннон — мать Синди
  • Клинт Ховард — Ктобрис
  • Джош Райан Эванс — Гринч (8 лет)
  • Минди Стерлинг — Кларнелла

Теги: Кто играл роль? гринч: похититель рождества
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
6.0
