Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто снимается в сериале «Первокурсницы»?

Олег Скрынько 25 сентября 2025 Дата обновления: 25 сентября 2025
Наш ответ:

«Первокурсницы» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ.

Кто сыграл в сериале?

О чем сериал

Главными героинями шоу являются сорокалетние женщины Жанна и Настя, которые некогда вместе поступили в институт и делили комнату в общежитии, но бросили учебу после первого курса. Обе рано вышли замуж и потеряли себя в семейной рутине и бытовых проблемах. Когда сыновей Насти забирают в армию, а Жанна расстается с изменившим ей мужем, подруги решают начать жизнь с чистого листа и вернуться в институт, поселившись вместе в том же общежитии, где когда-то они мечтали о лучшей жизни. Жанне и Насте непросто дается возвращение к студенчеству, но сдаваться они не намерены.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первокурсницы
Первокурсницы комедия
2023, Россия
0.0
