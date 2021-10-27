Меню
Кто родители актрисы Екатерины Гусевой?

Кто родители актрисы Екатерины Гусевой?

27 октября 2021
Наш ответ:

Родители известной российской актрисы и певицы не имеют отношения к миру шоу-бизнеса. Мать Екатерины, Тамара Михайловна, посвятила свою жизнь работе в административно-технической инспекции города Москвы. Там она работает в должности главного инспектора. Отец артистки, Константин Васильевич, известен как талантливый портной. В детстве папа Екатерины занимался музыкой: он играл на скрипке. Интересно, что в телесериале «Бригада» (2002), где Гусева исполнила роль скрипачки Ольги Беловой (Суриковой), актриса появилась в кадре с фамильным музыкальным инструментом.

Именно на нем когда-то в музыкальной школе играл ее папа. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

