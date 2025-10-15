Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Король и Шут. Навсегда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто озвучивал Месхи в сериале «Берлинская жара»?

Кто озвучивал Месхи в сериале «Берлинская жара»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 октября 2025 Дата обновления ответа: 15 октября 2025

«Берлинская жара» — российский многосерийный драматический триллер, премьера которого состоялась 25 сентября 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER, KION и Wink.

Кто озвучил Гелу Месхи?

Главную роль в сериале исполнил Гела Месхи, сыгравший Франса Хартмана, но озвучил этого персонажа Александр Хошабаев.

О чем сериал

Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Летом 1943 года правительство СССР узнает о том, что немецкие физики значительно продвинулись вперед по части создания атомной бомбы. Тогда советское руководство отправляет в стан врага агента под прикрытием, чтобы тот выкрал секретную информацию.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Гела Месхи
Гела Месхи
Gela Meskhi
Александр Хошабаев
Aleksandr Khoshabaev

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Берлинская жара
Берлинская жара триллер, военный, драма
2025, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Где снимали сериал "Полная совместимость"? 1 комментарий
«Зачем трогать шедевр», «Зашквар» или «Дайте шанс новой версии»: зрители в Сети жарко спорят о перезапуске «Каменской»
В саге об этом ни слова: почему красавец Том Реддл из «Гарри Поттера» превратился в змееподобного Волан-де-Морта
Не Голливуд, а пробирает сильнее: 4 скандинавских триллера, после которых не по себе — проглотите за выходные
Эти 4 сериала – как хорошее вино: им уже по 10 лет, а они по-прежнему хороши – оценка 7.6 тут самая низкая
Токсичная любовь на фоне вересков: психолог объяснила, почему «Грозовой перевал» цепляет поколение, топящее за здоровые отношения
Фомин бы одобрил: 5 сериалов, где криминал и полиция почти как в «Невском»
Волшебный остров из «Сказки о царе Салтане» поражает воображение: построили с нуля — но пушкинский Буян действительно есть на карте
На Reddit выбрали самое романтичное аниме: у тайтла рейтинг 8.1 – и нет, это не «Твое имя» или «Ходячий замок»
Вера в СИЗО, криминальная война и новый серийник: что случится в первых 10 сериях «Первого отдела 5»
Нашли 3 крутых российских сериала про разведчиков: интригуют не хуже детективов – №1 от создателей «Невского»
Уже посмотрели «Сказку о царе Салтане»? Тогда для вас тест: вспомните 6 ранних экранизаций Пушкина по кадрам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше