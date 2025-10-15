Кто озвучивал Месхи в сериале «Берлинская жара»?

«Берлинская жара» — российский многосерийный драматический триллер, премьера которого состоялась 25 сентября 2025 года в онлайн-кинотеатрах PREMIER, KION и Wink.
Главную роль в сериале исполнил Гела Месхи, сыгравший Франса Хартмана, но озвучил этого персонажа Александр Хошабаев.
Действие разворачивается во время Второй мировой войны. Летом 1943 года правительство СССР узнает о том, что немецкие физики значительно продвинулись вперед по части создания атомной бомбы. Тогда советское руководство отправляет в стан врага агента под прикрытием, чтобы тот выкрал секретную информацию.
