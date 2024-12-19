Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто озвучивал героев фильма «Приключения Паддингтона»?

Кто озвучивал героев фильма «Приключения Паддингтона»?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 19 декабря 2024
Наш ответ:

«Приключения Паддингтона» — серия британских семейных фильмов о перуанском медвежонке Паддингтоне, созданном писателем Майклом Бондом. В оригинале заглавный герой говорит голосом Бена Уишоу. В русском дубляже персонажей озвучивают следующие артисты: Александр Олешко (Паддингтон), Владимир Антоник (Генри Браун), Ирина Киреева (Мэри Браун), Людмила Ильина (миссис Берд), Олег Форостенко (мистер Грубер), Валерий Сторожик (мистер Карри), Ульяна Иващенко/ Елизавета Запорожец (Джуди Браун), Иван Непомнящий/Владимир Войтюк (Джонатан Браун), Алина Ольшанская/Анастасия Лапина/Светлана Старикова (тетя Люси), Татьяна Шитова (Миллисент Клайд), Алексей Иващенко (Феникс Бьюкенен), Сергей Чихачёв (Кастет Макгинти), Алексей Багдасаров (дядюшка Пастуцо), Всеволод Кузнецов (Хантер Кэбот), Анастасия Лапина (Преподобная мать).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приключения Паддингтона 3
Приключения Паддингтона 3 приключения, анимация, комедия
2024, Франция / США
7.0
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2 фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
7.0
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
«Рад, что не бросил после первых серий»: именно с 5 эпизода «Москва слезам не верит» зацепила зрителей по-настоящему
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше