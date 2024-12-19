Кто озвучивал героев фильма «Приключения Паддингтона»?

«Приключения Паддингтона» — серия британских семейных фильмов о перуанском медвежонке Паддингтоне, созданном писателем Майклом Бондом. В оригинале заглавный герой говорит голосом Бена Уишоу. В русском дубляже персонажей озвучивают следующие артисты: Александр Олешко (Паддингтон), Владимир Антоник (Генри Браун), Ирина Киреева (Мэри Браун), Людмила Ильина (миссис Берд), Олег Форостенко (мистер Грубер), Валерий Сторожик (мистер Карри), Ульяна Иващенко/ Елизавета Запорожец (Джуди Браун), Иван Непомнящий/Владимир Войтюк (Джонатан Браун), Алина Ольшанская/Анастасия Лапина/Светлана Старикова (тетя Люси), Татьяна Шитова (Миллисент Клайд), Алексей Иващенко (Феникс Бьюкенен), Сергей Чихачёв (Кастет Макгинти), Алексей Багдасаров (дядюшка Пастуцо), Всеволод Кузнецов (Хантер Кэбот), Анастасия Лапина (Преподобная мать).
Авторизация по e-mail