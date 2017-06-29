Меню
Кто озвучивает Хеллбоя?
Кто озвучивает Хеллбоя?
Кто озвучивает Хеллбоя?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В двух фильмах о Хеллбое, вышедших в 2004 и 2008, главного героя, которого сыграл голливудский актер Рон Перлман, озвучивал Артур Ваха.
озвучка и дубляж
Хеллбой 2: Золотая армия
Хеллбой 2: Золотая армия
