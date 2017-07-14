Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?

Наш ответ:

Официальный «русский голос» британского актера Тома Харди – Илья Исаев, один из известнейших отечественных актеров дубляжа, именно он озвучивает актера в фильмах в России. Голосом Исаева Харди говорит в таких фильмах, как «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Самый пьяный округ в мире», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Начало», «Выживший» и многих других.

Интересный факт: Илья Исаев также озвучивает Джереми Реннера / Клинта Бартона / супергероя Хоукая в фильмах киновселенной Marvel и Майкла Фассбендера / Магнето в супергеройских фильмах «Люди Икс».