Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?

Кто озвучивает Тома Харди в фильмах на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Официальный «русский голос» британского актера Тома Харди – Илья Исаев, один из известнейших отечественных актеров дубляжа, именно он озвучивает актера в фильмах в России. Голосом Исаева Харди говорит в таких фильмах, как «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Самый пьяный округ в мире», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Начало», «Выживший» и многих других.

Интересный факт: Илья Исаев также озвучивает Джереми Реннера / Клинта Бартона / супергероя Хоукая в фильмах киновселенной Marvel и Майкла Фассбендера / Магнето в супергеройских фильмах «Люди Икс».

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости приключения, боевик
2015, Австралия / США
8.0
Выживший
Выживший приключения, драма
2015, США
7.0
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Темный рыцарь: Возрождение легенды драма, триллер, боевик
2012, США / Великобритания
8.0
Самый пьяный округ в мире
Самый пьяный округ в мире драма, криминал
2012, США
7.0
Начало
Начало боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.0
