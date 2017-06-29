Кто озвучивает сериал «Кости»?

Сериал «Кости», который выходил в эфир с 2005 по 2017 год, в российской версии озвучивали следующие актеры дубляжа:
Эмили Дешанель – Темперэнс Бреннан - Лариса Некипелова и Людмила Шувалова (с 8-го сезона)
Дэвид Бореаназ – Сили Бут - Александр Быков и Владимир Антоник (с 8-го сезона)
Микаэла Конлин – Анджела Монтенегро - Людмила Гнилова и Дарья Фролова (8 сезон), с 9 сезона – Татьяна Шитова
Ти-Джей Тайн – Джек Ходжинс - Борис Токарев, Александр Головчанский (9-й сезон) и Александр Носков (с 10-го сезона)
Тамара Тейлор – доктор Сароян - Наталья Гурзо и Марина Бакина (с 8-го сезона)
Джон Фрэнсис Дейли – Лэнс Свитс - Игорь Тарадайкин, Денис Некрасов (4-й сезон) и Дмитрий Поляновский (с 8-го сезона)
Эрик Миллеган – Зак Эдди – Прохор Чеховской
