Кто озвучивает сериал «Кости»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Сериал «Кости», который выходил в эфир с 2005 по 2017 год, в российской версии озвучивали следующие актеры дубляжа:

Эмили Дешанель – Темперэнс Бреннан - Лариса Некипелова и Людмила Шувалова (с 8-го сезона)

Дэвид Бореаназ – Сили Бут - Александр Быков и Владимир Антоник (с 8-го сезона)

Микаэла Конлин – Анджела Монтенегро - Людмила Гнилова и Дарья Фролова (8 сезон), с 9 сезона – Татьяна Шитова

Ти-Джей Тайн – Джек Ходжинс - Борис Токарев, Александр Головчанский (9-й сезон) и Александр Носков (с 10-го сезона)

Тамара Тейлор – доктор Сароян - Наталья Гурзо и Марина Бакина (с 8-го сезона)

Джон Фрэнсис Дейли – Лэнс Свитс - Игорь Тарадайкин, Денис Некрасов (4-й сезон) и Дмитрий Поляновский (с 8-го сезона)

Эрик Миллеган – Зак Эдди – Прохор Чеховской

Теги: озвучка и дубляж
Комментарии Обсудить в чате
