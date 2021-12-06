Кто озвучивает Роберта Дауни-младшего в фильмах на русском языке?

Наш ответ:

Официальным голосом американского актера в России считается Владимир Зайцев. Именно он озвучивал персонажей Дауни-младшего – Тони Старка/Железного человека во франшизе Marvel (с 2008 по 2019 год), Шерлока Холмса в обоих вышедших частях детективного боевика Гая Ричи (с 2009 по 2011 год), Кирка Лазаруса в «Солдатах неудачи» (2008) и доктора Джона Дулиттла в «Удивительном путешествии доктора Дулиттла» (2020). Помимо Роберта Дауни-младшего, актер дублировал на русский язык Джейсона Стэйтема, Майкла Фассбендера, а также Геральта из Ривии, персонажа компьютерной игры «Ведьмак» (2007). При этом Владимир Зайцев критически относится к своей работе и не стесняется признаваться в том, что ему удались не все персонажи.