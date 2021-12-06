Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто озвучивает Роберта Дауни-младшего в фильмах на русском языке?

Кто озвучивает Роберта Дауни-младшего в фильмах на русском языке?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Официальным голосом американского актера в России считается Владимир Зайцев. Именно он озвучивал персонажей Дауни-младшего – Тони Старка/Железного человека во франшизе Marvel (с 2008 по 2019 год), Шерлока Холмса в обоих вышедших частях детективного боевика Гая Ричи (с 2009 по 2011 год), Кирка Лазаруса в «Солдатах неудачи» (2008) и доктора Джона Дулиттла в «Удивительном путешествии доктора Дулиттла» (2020). Помимо Роберта Дауни-младшего, актер дублировал на русский язык Джейсона Стэйтема, Майкла Фассбендера, а также Геральта из Ривии, персонажа компьютерной игры «Ведьмак» (2007). При этом Владимир Зайцев критически относится к своей работе и не стесняется признаваться в том, что ему удались не все персонажи.

Так, например, свою озвучку Брэда Питта в «Бесславных ублюдках» (2009) Зайцев считает откровенным провалом.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Железный человек 3
Железный человек 3 фантастика, боевик, приключения
2013, США
7.0
Шерлок Холмс: Игра теней
Шерлок Холмс: Игра теней приключения, криминал
2011, США
7.0
Железный человек 2
Железный человек 2 фантастика, боевик
2010, США
7.0
Железный человек
Железный человек приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.0
Солдаты неудачи
Солдаты неудачи комедия
2008, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше