Кто озвучивает Камбербэтча в фильмах на русском языке?

В российском прокате британский актер чаще всего говорит голосом Александра Головчанского. Именно он озвучивал таких сыгранных Камбербэтчем персонажей, как Шерлок Холмс («Шерлок», 2010-2017), Патрик Мелроуз («Патрик Мелроуз», 2018), доктор Стивен Стрэндж («Доктор Стрэндж», 2018, и другие фильмы по вселенной Marvel). Поэтому Головчанского можно смело назвать официальным голосом Бенедикта Камбербэтча в России. Кроме того, в ряде фильмов и сериалов британца дублировали другие актеры.
Среди них Илья Исаев («Игра в имитацию», 2014; «Мавританец», 2020), Сергей Смирнов («Брексит», 2019), Василий Дахненко («Еще одна из рода Болейн», 2011).
