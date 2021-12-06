Меню
Кто озвучивает Камбербэтча в фильмах на русском языке?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

В российском прокате британский актер чаще всего говорит голосом Александра Головчанского. Именно он озвучивал таких сыгранных Камбербэтчем персонажей, как Шерлок Холмс («Шерлок», 2010-2017), Патрик Мелроуз («Патрик Мелроуз», 2018), доктор Стивен Стрэндж («Доктор Стрэндж», 2018, и другие фильмы по вселенной Marvel). Поэтому Головчанского можно смело назвать официальным голосом Бенедикта Камбербэтча в России. Кроме того, в ряде фильмов и сериалов британца дублировали другие актеры.

Среди них Илья Исаев («Игра в имитацию», 2014; «Мавританец», 2020), Сергей Смирнов («Брексит», 2019), Василий Дахненко («Еще одна из рода Болейн», 2011).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Сергей Смирнов
Илья Исаев
Ilya Isayev

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мавританец
Мавританец драма, триллер
2021, США
7.0
Доктор Стрэндж
Доктор Стрэндж фэнтези, приключения
2016, США
8.0
Игра в имитацию
Игра в имитацию триллер, биография, драма
2014, США
7.0
Еще одна из рода Болейн
Еще одна из рода Болейн драма, исторический
2008, Великобритания
7.0
