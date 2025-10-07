Кто озвучивает ДиКаприо в фильме «Битва за битвой»?

«Битва за битвой» — авторский блокбастер американского режиссера Пола Томаса Андресона по мотивам романа Томаса Пинчона «Винляндия». Главную роль исполнил Леонардо ДиКаприо, сыгравший бывшего революционера-анархиста Боба Фергюсона, который превратился в одутловатого параноика. Он в одиночку растит дочь Уиллу. За ними начинает охотиться расист из числа военных по фамилии Локджо.

Какой актер озвучил ДиКаприо?

Русскоязычные зрители привыкли, что в дубляже персонажи Леонардо ДиКаприо говорят голосом Сергея Бурунова, однако в случае с «Битвой за битвой» на территории СНГ вышла версия, в которой героя ДиКаприо озвучил Андрей Бибиков.