Кто озвучил Надю в фильме «Ирония судьбы»?

Главную женскую роль в знаменитой новогодней мелодраме Эльадара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» сыграла польская актриса Барбара Брыльска. Она воплотила учительницу Надю Шевелеву, которая в преддверии Нового года обнаруживает у себя в квартире постороннего мужчину. Поскольку Брыльска говорит на русском с акцентом, на этапе постпроизводства Надю озвучила Валентина Талызина. При это Талызина сыграла в фильме одну из подруг Нади. Что до песен, которые поет Надя, то они звучат в исполнении Аллы Пугачевой.
