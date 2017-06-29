Кто исполняет роли в фильме «Три богатыря и шамаханская царица»?

Наш ответ:

«Три богатыря и Шамаханская царица» — российский анимационный полнометражный фильм, созданный студиями «Мельница» и «СТВ». Это четвёртая часть популярной франшизы «Три богатыря», в которой объединены герои из предыдущих частей. Премьера состоялась спустя три года после выхода третьего фильма цикла — «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

Актёры, которые озвучивали роли в мультфильме «Три богатыря и Шамаханская царица»

Мультфильм стал настоящим собранием талантливых актёров, каждый из которых внёс свой вклад в оживление персонажей. Ниже представлен полный список исполнителей и их ролей:

Главные персонажи

Михаил Черняк — Осёл Моисей / рассказчик. Михаил также известен своей работой в других проектах, где его голос стал ключевой частью повествования.

— Осёл Моисей / рассказчик. Михаил также известен своей работой в других проектах, где его голос стал ключевой частью повествования. Дмитрий Быковский-Ромашов — Илья Муромец. Его голос добавил богатырю мудрости и народного колорита. Шансонье и актёр, знакомый телезрителям по роли Джексона в сериале «Ментовские войны», передал богатырю свой неподражаемый стиль.

— Илья Муромец. Его голос добавил богатырю мудрости и народного колорита. Шансонье и актёр, знакомый телезрителям по роли Джексона в сериале «Ментовские войны», передал богатырю свой неподражаемый стиль. Валерий Соловьёв — Добрыня Никитич. Суровый снаружи, но добродушный внутри Добрыня вновь обрёл голос Валерия Юрьевича, который в том же году озвучил вождя викингов Стоика в мультфильме «Как приручить дракона».

— Добрыня Никитич. Суровый снаружи, но добродушный внутри Добрыня вновь обрёл голос Валерия Юрьевича, который в том же году озвучил вождя викингов Стоика в мультфильме «Как приручить дракона». Олег Куликович — Алёша Попович / Змей Горыныч. Сильный, но наивный богатырь в исполнении Олега, известного по роли Папы Барбоскина, вернулся спустя шесть лет после первого появления.

— Алёша Попович / Змей Горыныч. Сильный, но наивный богатырь в исполнении Олега, известного по роли Папы Барбоскина, вернулся спустя шесть лет после первого появления. Сергей Маковецкий — Князь Киевский. Вновь попавший в беду правитель Киева, оказавшийся под чарами Шамаханской царицы, говорит голосом, который в 2010 году также зазвучал у Белого кролика из «Алисы в Стране чудес» Тима Бёртона.

Персонажи второго плана

Дмитрий Высоцкий — конь Юлий. Этот юмористичный спутник Алёши Поповича говорит голосом художника-аниматора, создавшего проект «Чёрный квадрат».

— конь Юлий. Этот юмористичный спутник Алёши Поповича говорит голосом художника-аниматора, создавшего проект «Чёрный квадрат». Анна Геллер — Шамаханская царица. Мудрёные и загадочные интонации злодейки, мечтающей обрести молодость, вдохновлены голосами Евы Грин и Эмили Блант.

— Шамаханская царица. Мудрёные и загадочные интонации злодейки, мечтающей обрести молодость, вдохновлены голосами Евы Грин и Эмили Блант. Константин Бронзит — Ворон / верблюд Вася. Режиссёр первого мультфильма о богатырях также выступил в роли главного помощника Шамаханской царицы.

— Ворон / верблюд Вася. Режиссёр первого мультфильма о богатырях также выступил в роли главного помощника Шамаханской царицы. Игорь Шибанов — боярин Антип. Голос влиятельного боярина принадлежит актёру, известному по работе над анимационными персонажами, такими как Рафики из «Короля Льва».

— боярин Антип. Голос влиятельного боярина принадлежит актёру, известному по работе над анимационными персонажами, такими как Рафики из «Короля Льва». Елена Шульман — Настасья Филипповна / Алёнушка / Шамаханская царица. Её голос узнают по интонациям Кузи и Капы из «Лунтика», а также по актрисам Ланы Паррии и Джулии Робертс.

— Настасья Филипповна / Алёнушка / Шамаханская царица. Её голос узнают по интонациям Кузи и Капы из «Лунтика», а также по актрисам Ланы Паррии и Джулии Робертс. Лия Медведева — Любава. Возлюбленная Алёши Поповича вновь заговорила знакомым голосом выпускницы СПбГУ.

— Любава. Возлюбленная Алёши Поповича вновь заговорила знакомым голосом выпускницы СПбГУ. Мария Цветкова-Овсянникова — Алёнушка. Характерный звонкий голос актрисы, ранее звучавший у Деллы Дака и Розы Барбоскиной, подарил жизнь жене Ильи Муромца.

— Алёнушка. Характерный звонкий голос актрисы, ранее звучавший у Деллы Дака и Розы Барбоскиной, подарил жизнь жене Ильи Муромца. Анатолий Петров — Тихон / сэнсэй / стража. Анатолий Владимирович озвучивает деда-наставника Алёши и многих других персонажей во всех частях франшизы.

Каждый из этих артистов внёс в проект уникальный вклад, сделав мультфильм ярким и запоминающимся для зрителей всех возрастов.