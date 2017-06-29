Кто исполняет роли в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах»?

Наш ответ:

Фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах» привлек к участию выдающийся актерский состав, где каждый актер ярко воплотил своего персонажа. Главные роли исполнили звезды мирового масштаба, которые играли как уже полюбившихся зрителям героев, так и новых, харизматичных персонажей. Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джеффри Раш и другие талантливые актеры снимались в этой части легендарной франшизы, добавляя свои уникальные черты в развитие сюжета.

Список актеров и персонажей:

Джек Воробей – Джонни Депп – Один из самых знаменитых актеров Голливуда, известный своими разноплановыми ролями в таких фильмах, как «Эдвард Руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика» и франшизе «Пираты Карибского моря». Обладатель многочисленных наград, включая «Золотой глобус».

– Один из самых знаменитых актеров Голливуда, известный своими разноплановыми ролями в таких фильмах, как «Эдвард Руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика» и франшизе «Пираты Карибского моря». Обладатель многочисленных наград, включая «Золотой глобус». Гектор Барбосса – Джеффри Раш – Лауреат премии «Оскар» за фильм «Блеск» и один из самых уважаемых актеров Австралии. Раш также известен своими ролями в фильмах «Король говорит!» и «Отверженные».

– Лауреат премии «Оскар» за фильм «Блеск» и один из самых уважаемых актеров Австралии. Раш также известен своими ролями в фильмах «Король говорит!» и «Отверженные». Анжелика – Пенелопа Крус – Испанская актриса и лауреатка премии «Оскар» за фильм «Вики Кристина Барселона». Крус неоднократно сотрудничала с известными режиссерами, включая Педро Альмодовара.

– Испанская актриса и лауреатка премии «Оскар» за фильм «Вики Кристина Барселона». Крус неоднократно сотрудничала с известными режиссерами, включая Педро Альмодовара. Черная Борода – Иэн МакШейн – Британский актер с внушительной фильмографией. Известен по сериалу «Дэдвуд» и фильму «Джон Уик». Его характерный голос часто используется в озвучке.

– Британский актер с внушительной фильмографией. Известен по сериалу «Дэдвуд» и фильму «Джон Уик». Его характерный голос часто используется в озвучке. Скрам – Стивен Грэм – Британский актер, который прославился ролями в «Острых козырьках», «Это — Англия» и «Ирландец». Специализируется на ярких и харизматичных персонажах.

– Британский актер, который прославился ролями в «Острых козырьках», «Это — Англия» и «Ирландец». Специализируется на ярких и харизматичных персонажах. Филипп – Сэм Клафлин – Молодой британский актер, известный по ролям в фильмах «Голодные игры» и «До встречи с тобой». Быстро завоевал популярность благодаря своему таланту и внешности.

– Молодой британский актер, известный по ролям в фильмах «Голодные игры» и «До встречи с тобой». Быстро завоевал популярность благодаря своему таланту и внешности. Сирена (русалка) – Астрид Берже-Фрисби – Французско-испанская актриса, снявшаяся в нескольких европейских фильмах до выхода на международный уровень. Её роль в «Пиратах Карибского моря» стала важным этапом карьеры.

– Французско-испанская актриса, снявшаяся в нескольких европейских фильмах до выхода на международный уровень. Её роль в «Пиратах Карибского моря» стала важным этапом карьеры. Испанский капитан – Оскар Хаенада – Испанский актер, получивший премию «Гойя» за фильм «Камарон: Легенда о фламенко». Участвует как в испанских, так и в голливудских проектах.

– Испанский актер, получивший премию «Гойя» за фильм «Камарон: Легенда о фламенко». Участвует как в испанских, так и в голливудских проектах. Русалка Тамара – Джемма Уорд – Австралийская супермодель и актриса, начавшая карьеру в модельном бизнесе. Её необычная внешность сделала её одной из самых успешных моделей начала 2000-х.

Краткий сюжет фильма

"Пираты Карибского моря: На странных берегах" — это четвертая часть популярной приключенческой франшизы, в которой главную роль снова исполняет Джонни Депп в образе харизматичного капитана Джека Воробья.

Сюжет фильма начинается с того, что Джек Воробей оказывается втянут в поиски таинственного Источника Молодости. Его путь пересекается с Анжеликой (Пенелопа Крус), женщиной из его прошлого, чьи намерения не совсем ясны. Вместе с Анжеликой он оказывается на борту корабля «Месть королевы Анны», которым командует жестокий и безжалостный пират Черная Борода (Иэн Макшейн).

Герои сталкиваются с русалками, загадками и моральными дилеммами. Каждый из них преследует свои цели: кто-то жаждет бессмертия, а кто-то — искупления. Джеку предстоит найти баланс между собственными желаниями, верой в друзей и искусным манипулированием окружающими.