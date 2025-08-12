Наш ответ:

«Паранойя» — триллер, вдохновленный хичкоковским фильмом «Окно во двор».

Сюжет следующий:

После смерти отца Кейл превращается в проблемного подростка. Суд приговаривает его к домашнему аресту, и, оставаясь один, пока мать занята на работе, он от скуки начинает подглядывать за соседями.

Кто исполняет роли в фильме «Паранойя»?

Когда вышел фильм

Мировая премьеры картины состоялась 12 апреля 2007 года. Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом мгновенно понравился критикам, а также покорил широкую аудиторию. Фильм стал прорывом для совсем юного актера Шайи ЛаБафа, на тот момент становившегося одной из главных голливудских звезд.

В том же году он снялся в блокбастере «Трансформеры», благодаря которому окончательно закрепился в Голливуде, закрепив за собой статус знаменитости.