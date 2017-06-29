Кто исполняет роли в фильме «Иван Царевич и Серый Волк 3»?

Наш ответ:

«Иван Царевич и Серый Волк 3» — третья часть популярной российской анимационной франшизы, созданной студией «Мельница» в сотрудничестве с компанией СТВ. Фильм, выпущенный в 2015 году, продолжает приключения Ивана, Василисы и Серого Волка, погружая зрителей в сказочный мир с неожиданными поворотами сюжета, юмором и яркой анимацией.

Уникальные особенности фильма

Сценарий был разработан звездами комедийного коллектива «Квартет И» — Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым. Их фирменный юмор придал истории особую динамику и свежесть.

Озвучивание персонажей выполнено российскими звездами, что добавило харизматичности героям.

Список актёров и озвученных персонажей в третьей части "Иван Царевич и Серый Волк"