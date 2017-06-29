Меню
Кто исполняет роли в фильме «Иван Царевич и Серый Волк 3»?

Кто исполняет роли в фильме «Иван Царевич и Серый Волк 3»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Иван Царевич и Серый Волк 3» — третья часть популярной российской анимационной франшизы, созданной студией «Мельница» в сотрудничестве с компанией СТВ. Фильм, выпущенный в 2015 году, продолжает приключения Ивана, Василисы и Серого Волка, погружая зрителей в сказочный мир с неожиданными поворотами сюжета, юмором и яркой анимацией.

Уникальные особенности фильма

Сценарий был разработан звездами комедийного коллектива «Квартет И» — Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем, Камилем Лариным и Александром Демидовым. Их фирменный юмор придал истории особую динамику и свежесть.

Озвучивание персонажей выполнено российскими звездами, что добавило харизматичности героям.

Список актёров и озвученных персонажей в третьей части "Иван Царевич и Серый Волк"

  • Никита Ефремов — Иван
  • Александр Боярский — Серый Волк
  • Татьяна Бунина — Василиса
  • Иван Охлобыстин — Царь-батюшка
  • Михаил Боярский — Кот
  • Анатолий Петров — Соловей-Разбойник
  • Михаил Хрусталёв — Пал Палыч
  • Мария Цветкова — Корреспондентка, ковёр-самолёт
  • Дмитрий Высоцкий — Тонкий, певец
  • Олег Куликович — Толстый
  • Роман Никитин — Кеша-Четыре шкафа
  • Константин Бронзит — Щука
  • Яков Петров — Президент Сказочных Штатов Америки, немецкий мясник
  • Александр Демич — Иван-мартышка
  • Андрей Кузнецов — эпизодические роли

иван царевич и серый волк 3
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Иван Царевич и Серый Волк 3
Иван Царевич и Серый Волк 3 анимация, детский, семейный
2015, Россия
6.0
