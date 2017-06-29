Кто исполняет роли в фильме «Чарли и шоколадная фабрика»?

Наш ответ:

Фильм «Чарли и шоколадная фабрика» собрал под своим крылом множество выдающихся актёров, каждый из которых внёс свою уникальную изюминку в это незабываемое кинопроизведение.

Все актеры, которые снимались в «Чарли и шоколадная фабрика»

Вилли Вонка — Джонни Депп

Режиссёр с мировым именем Тим Бёртон давно известен своим плодотворным сотрудничеством с Джонни Деппом. Этот творческий тандем стал символом успеха, а их совместные работы неизменно оказываются коммерчески успешными и собирают многомиллионные кассы.

Чарли Бакет — Фредди Хаймор

Ещё в 2004 году Фредди Хаймор блеснул в фильме «Волшебная страна», где сыграл с Джонни Деппом и Кейт Уинслет. Вдохновлённый его талантом, Депп порекомендовал актёра Тиму Бёртону для главной роли в новой картине. С тех пор карьера Хаймора стремительно пошла вверх, и сегодня он радует зрителей игрой в сериале «Хороший доктор».

Хелен Бакет — Хелена Бонэм Картер

Музой Тима Бёртона, а на тот момент и его супругой, стала Хелена Бонэм Картер, чей талант позволяет ей мастерски перевоплощаться в любые образы. За её плечами немало совместных с Джонни Деппом картин, каждая из которых стала ярким событием в мире кино.

Уильям Бакет — Ноа Тейлор

Актёр с многолетним опытом, начавший карьеру ещё в 1986 году, Ноа Тейлор участвовал в более чем семидесяти фильмах и сериалах. Среди его работ — такие знаковые проекты, как «Грань будущего», «Игра престолов» и «Острые козырьки».

Умпа-лумпы — Дип Рой (вокал: Дэнни Эльфман)

Интересный факт: для создания образов Умпа-Лумп актер Дип Рой повторял одни и те же движения сотни раз, чтобы каждая миниатюрная фигурка выглядела уникально. Его труд был оценён по достоинству — актёр получил внушительный гонорар в миллион долларов.

Дедушка Джо — Дэвид Келли

Вдохновляющий и мудрый персонаж, которого воплотил на экране выдающийся актёр.

Виолетта Борегард — Анна-София Робб

Юная актриса превосходно сыграла капризную и высокомерную девочку, а вскоре после этого закрепила успех ролью Лесли в драме «Мост в Терабитию». Робб продолжает радовать зрителей, её фильмография включает такие картины, как «Сёрфер души» и «И повсюду тлеют пожары».

Доктор Уилбур Вонка — Кристофер Ли

Сыграл роль строгого отца Вилли Вонки, придавая истории глубину и драматизм.

Верука Солт — Джулия Уинтер

Яркий пример актёрского таланта — несмотря на непривлекательный характер её героини, она смогла завоевать внимание публики. Однако после фильма Джулия оставила киноиндустрию, посвятив себя медицине.

Майк Тиви — Джордан Фрай

Герой Джордана — мальчик, поглощённый видеоиграми, — запомнился зрителям своим непростым характером. Сам актёр со временем стал реже появляться на экранах, но его поклонники надеются увидеть новые работы.

Август Глуп — Филип Виграц

Образ обжоры, воплощённый Филипом Виграцем, стал колоритным украшением фильма. Со временем актёр изменился до неузнаваемости, но завершил карьеру в 2013 году, оставив за собой несколько запоминающихся ролей.

Остальные персонажи:

Вилли Вонка в детстве — Блэр Данлоп

Бабушка Джорджина — Лиз Смит

Принц Пондичерри — Нитин Ганатра

Принцесса Пондичерри — Шелли Конн

Телерепортёр — Тодд Бойс

Весёлая женщина — Аннет Бэдленд

Рассказчик — Джеффри Холдер

Этот список далеко не исчерпывает всех выдающихся участников съёмочной команды, но каждый из них внёс свой вклад в создание этой волшебной истории, запечатлевшейся в сердцах зрителей.