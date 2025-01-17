Кто играл Якушеву в сериале «Папины дочки»?

Наш ответ:

«Папины дочки» — российский ситком для всей семьи, выходивший в 2007–2013 годах. В 2023 году проект был перезапущен под названием «Папины дочки. Новые». Ирина Якушева — одна из второстепенных героинь сериала. Она была одноклассницей Даши, Галины Сергеевны и Ильи Полежайкина. В сиквеле она является матерью-одиночкой воспитывая сына Игоря. Ирина дружит с семейством Васильевых и живет по соседству. В конце второго сезона она, следуя совету Бори, проявляет романтический интерес к Венику, но тот сообщает, что встречается с Таней. В оригинальных «Папиных дочках» Якушеву сыграла Алина Тарасова, тогда как в перезапуске ее воплощает Юлия Франц.