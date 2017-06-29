Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Актеры и актрисы
Кто играл роль Мишки Япончика?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Кто играл роль Мишки Япончика?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В криминальном телесериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011) главную роль, самого Мишки Япончика, сыграл российский актер Евгений Ткачук.
Теги:
кто играл роль?
Похожие вопросы
Кто играл роль Нины в сериале «Нина»?
Кто играет роль Человека-паука?
Кто играет главные роли в Сумерках?
Кто играет роль Фредди Крюгера?
Кто играет роль Анны Карениной в фильме Анна Каренина: История Вронского?
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Евгений Ткачук
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"?
1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"?
16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»?
1 комментарий
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail