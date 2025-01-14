Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играл немку в сериале «Против всех»?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Против всех» — российский комедийный сериал, выходящий с 2023 года. На данный момент насчитывает три сезона. Шоу повествует о деде Захаре, который наотрез отказывается продать свой земельный участок строительной фирме, которая собирается соорудить новый жилой комплекс. У родственников Захара взгляд на ситуацию иной. Одним из действующих лиц выступает Барбара, она же Варвара Николаевна Кинцлер. Ее играет Александра Ребенок. Барбара — мать Майи, дочь генерала, бывшая жена Роберта, а с третьего сезона — девушка Виктора. Хладнокровная Барбара сражается с семейством Захара, прибегая к жестоким и подлым мерам.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Против всех
Против всех комедия
2023, Россия
0.0
