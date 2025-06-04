Меню
Кто играл Наталью в сериале «Хорошая американская семья»?

Олег Скрынько 4 июня 2025 Дата обновления: 4 июня 2025
Наш ответ:

«Хорошая американская семья» — американский драматический сериал, премьера которого состоялась на стрим-сервисе Hulu 19 марта 2025 года. По сюжету меценатка и общественная активистка Кристина Барнетт, воспитывающая ребенка-аутиста, вместе со своим мужем Майклом удочеряет 8-летнюю девочку украинского происхождения Наталью Грейс, у которой редкая форма карликовости. В дальнейшем Кристина начинает подозревать, что Наталья — не ребенок, а совершеннолетняя женщина.

Сериал основан на реальных событиях. Наталью Грейс сыграла британская актриса Имоджен Фэйт Рейд, родившаяся в 1997 году. Как и ее героиня, у Рейд диагностирована карликовость. Ранее она в качестве дублерши была занята на съемках сериалов «Властелин колец: Кольца власти» и «Ведьмак».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Imogen Faith Reid
Imogen Faith Reid

Упоминающиеся фильмы и сериалы

