Кто играет в сериале «Алла-такси»?

Мелодраматический сериал «Алла-такси» повествует о женщине Алле, которая уходит от своего любимого мужа Васи из-за того, что он ей изменяет. Свекровь Аллы по имени Зинаида, пользуясь своим служебным положением, делает так, что Алла лишается права видеться со своим сыном Юрой. Оставшись одна без дома и работы, Алла устраивается на работу в таксопарк благодаря его владельцу Урбанас. В качестве директора таксопарком руководит Ворохов. Он, как и большая часть мужского коллектива таксопарка, с неприязнью относится к Алле. Лишь скромный водитель Сергей Проскурнин становится на сторону Аллы.
Главные роли в сериале сыграли Светлана Колпакова (Алла), Андрей Чернышов (Вася), Евгений Миллер (Проскурнин), Марат Башаров (Ворохов), Роман Мадянов (Урбанас), Ольга Прокофьева (Зинаида), Денис Давыдов (Юра), Александр Михайлов (Семеныч), Юлия Такшина (Снежана). Также в актерский состав вошли Ольга Дегтярева (Галя), Марина Кондратьева (Анна Сиропова), Мирослава Михайлова (Наташа) и другие.
