Кто играет сына Брагина в сериале «Первый отдел»?

«Первый отдел» — криминально-детективный российский сериал, выходящий на телеканале НТВ. Также шоу доступно в онлайн-кинотеатре «Иви». Первый сезон вышел в 2020 году, тогда как четвертый идет в настоящее время. Сериал повествует о буднях сотрудников Следственного комитета России. В центре сюжета — следователь Юрий Брагин (Иван Колесников), работающий в Ленинградской области. У Брагина и его жены Веры (Елена Вожакина) есть сын по имени Максим. Его играет родившийся в 2004 году Данил Слуцкий. С четвертого сезона он служит в армии. Добавим, что у Брагина и Веры также есть дочь Ксения (Ксения Погожева).
Авторизация по e-mail