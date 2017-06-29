Меню
Кто играет роль Веры в фильме «Вера»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Главную роль героини по имени Вера в фильме «Вера», вышедшем в 2015 году, играет актриса Елена Ксенофонтова. Ее также можно увидеть в таких фильмах, как «Женщина, не склонная к авантюрам», «Ярик», «Год золотой рыбки».
