Кто играет Пушкина в сериале "Натали и Александр"?

«Натали и Александр» - новый российский телесериал, премьера которого состоялась на Первом канале. В нем ключевую роль исполнил Александр Зарядин, которому досталась роль российского писателя и поэта Александра Сергеевича Пушкина.
1828 год. Юная Наташа Гончарова, средняя дочь разорившихся дворян, готовится к выгодному браку ради спасения семьи, но втайне мечтает о настоящей любви и зачитывается стихами Пушкина. Тем временем сам поэт, сосланный за вольнодумство, коротает время в трактирах, участвует в дуэлях и соблазняет чужих невест. Однако всё меняется, когда он встречает Наташу на балу. Впереди их ждёт долгая помолвка, брак, долги, пересуды высшего света, Дантес и роковая дуэль на Чёрной речке. Об этом и многом другом зрители узнают из масштабной костюмной постановки.
