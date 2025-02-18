Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играет Пушкина в фильме "Пророк: История Александра Пушкина"?

Кто играет Пушкина в фильме "Пророк: История Александра Пушкина"?

Олег Скрынько 18 февраля 2025 Дата обновления: 18 февраля 2025
Наш ответ:

«Пророк: История Александра Пушкина» - масштабная историческая драма, основанная на жизни Александра Сергеевича Пушкина. В кинокартине роль великого писателя и поэта воплотил Юра Борисов, один из самых востребованных отечественных актеров прямо сейчас.

Напомним вам о сюжете кинокартины. Молодой и дерзкий Пушкин — кумир публики, звезда балов и объект мечтаний многих девушек. Его обожают, окружают друзья и покровители, но даже слава не спасает его от дуэлей, ссылок и вечных долгов. Всё меняется, когда в его жизни появляется та единственная, которая навсегда станет его судьбой и наполнит его сердце светом. Впереди его ждут не только творческие успехи и большая любовь, но и роковая дуэль с Дантесом.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Юра Борисов
Юра Борисов
Yuriy Borisov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пророк. История Александра Пушкина
Пророк. История Александра Пушкина драма
2025, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше