Кто играет Пушкина в фильме "Пророк: История Александра Пушкина"?

«Пророк: История Александра Пушкина» - масштабная историческая драма, основанная на жизни Александра Сергеевича Пушкина. В кинокартине роль великого писателя и поэта воплотил Юра Борисов, один из самых востребованных отечественных актеров прямо сейчас.



Напомним вам о сюжете кинокартины. Молодой и дерзкий Пушкин — кумир публики, звезда балов и объект мечтаний многих девушек. Его обожают, окружают друзья и покровители, но даже слава не спасает его от дуэлей, ссылок и вечных долгов. Всё меняется, когда в его жизни появляется та единственная, которая навсегда станет его судьбой и наполнит его сердце светом. Впереди его ждут не только творческие успехи и большая любовь, но и роковая дуэль с Дантесом.