Кто играет Марту в сериале «Тетя Марта»?

«Тетя Марта» — российский сериал, выходивший в 2022–2024 годах. Шоу повествует о маленькой сироте Марте, которая скрывает от взрослых отсутствие родителей, чтобы не попасть в детский дом. У Марты есть лишь дедушка, но он страдает от деменции. По ходу развития событий главная героиня обретает опекуна в лице парня Марата, а также узнает, что у нее есть сестра-близнец Юля. Марту и Юлю сыграла юная звезда российского кино Виталия Корниенко. Она также снялась в таких проектах, как «Виктория» (2020), «Мажор в Сочи» (2022), «Папины дочки. Новые» (2023), «Одна дома» (2023), «Мое любимое привидение» (2024).
Авторизация по e-mail