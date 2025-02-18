Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играет Литвинову в сериале «Первый отдел»?

Олег Скрынько 18 февраля 2025 Дата обновления: 18 февраля 2025
Наш ответ:

«Первый отдел» — криминально-детективный российский сериал, выходящий на телеканале НТВ. Также шоу доступно в онлайн-кинотеатре «Иви». Первый сезон вышел в 2020 году, тогда как четвертый идет в настоящее время. Сериал повествует о буднях сотрудников Следственного комитета России. В центре сюжета — следователь Юрий Брагин (Иван Колесников), работающий в Ленинградской области. Также одним из главных персонажей выступает Михаил Шибанов (Сергей Жарков), коллега Брагина. У Шибанова есть возлюбленная в лице Елены Литвиновой. Ее сыграла Евгения Шахнович.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Евгения Шахнович

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Первый отдел
Первый отдел детектив
2020, Россия
8.0
