Кто играет Литвинову в сериале «Первый отдел»?

«Первый отдел» — криминально-детективный российский сериал, выходящий на телеканале НТВ. Также шоу доступно в онлайн-кинотеатре «Иви». Первый сезон вышел в 2020 году, тогда как четвертый идет в настоящее время. Сериал повествует о буднях сотрудников Следственного комитета России. В центре сюжета — следователь Юрий Брагин (Иван Колесников), работающий в Ленинградской области. Также одним из главных персонажей выступает Михаил Шибанов (Сергей Жарков), коллега Брагина. У Шибанова есть возлюбленная в лице Елены Литвиновой. Ее сыграла Евгения Шахнович.
