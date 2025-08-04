Кто играет дочь Шилова в сериале «Ментовские войны»?

«Ментовские войны» — российский криминальный сериал выходивший на телеканале НТВ в 2005–2018 годах. Проект также получил ряд спин-оффов. Эта сага повествует о работе и жизни начальника убойного отдела Романа Шилова в исполнении Александра Устюгова. Будучи одаренным и находчивым оперативником, он вместе с командой преданных коллег борется с преступностью, в том числе с «оборотнями в погонах».
Одним из персонажей истории становится дочь Шилова — Евгения Романовна Шилова. Женя фигурирует в сериале в сезонах 5–9. Ее сыграла Евгения Устюгова (род. 2007), реальная дочь Александра Устюгова и актрисы Янины Соколовской. При этом Соколовская в «Ментовских войнах» воплотила Елизавету Орлову, журналистку бюро репортерских расследований и в дальнейшем сотрудницу пресс-службы ГУВД.
