Кто играет дочь Шилова в сериале «Ментовские войны»?

Олег Скрынько 4 августа 2025 Дата обновления: 4 августа 2025
Наш ответ:

«Ментовские войны» — российский криминальный сериал выходивший на телеканале НТВ в 2005–2018 годах. Проект также получил ряд спин-оффов. Эта сага повествует о работе и жизни начальника убойного отдела Романа Шилова в исполнении Александра Устюгова. Будучи одаренным и находчивым оперативником, он вместе с командой преданных коллег борется с преступностью, в том числе с «оборотнями в погонах».

Одним из персонажей истории становится дочь Шилова — Евгения Романовна Шилова. Женя фигурирует в сериале в сезонах 5–9. Ее сыграла Евгения Устюгова (род. 2007), реальная дочь Александра Устюгова и актрисы Янины Соколовской. При этом Соколовская в «Ментовских войнах» воплотила Елизавету Орлову, журналистку бюро репортерских расследований и в дальнейшем сотрудницу пресс-службы ГУВД.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ментовские войны
Ментовские войны драма, боевик, криминал
2005, Россия
0.0
