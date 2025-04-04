Кто играет деда в фильме «Батя 2. Дед»?

«Батя 2. Дед» — российская комедия о семейных отношениях, вышедшая в прокат 3 апреля 2025 года. Фильм является продолжением народного хита 2020 года «Батя». По сюжету Макс разводится с женой и разыскивает сбежавшего сына. В то же время Макс вспоминает, как в свое время он был отправлен разводящимися родителями на лето в деревню к деду-фронтовику. Действие сиквела разворачивается сразу в трех эпохах: в 1950-х, 1990-х и современности. Деда в молодости и старости сыграл Евгений Цыганов, хотя в гриме его практически невозможно узнать.
