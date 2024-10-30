Кто играет Байдена в сериале «Гудбай»?

Наш ответ:

«Гудбай» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ, а также в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и PREMIER. Премьера состоялась 28 октября 2024 года. Сезон включает восемь эпизодов по 24 минуты каждый. Заключительные две серии выйдут 31 октября. Байдена сыграл Дмитрий Дюжев. Актер был тщательно загримирован, чтобы стать похожим на свой прототип.



По сюжету действующий президент США Джо Байден решает инкогнито посетить Россию, чтобы понять, чем живут здешние жители. Однако уже в первый день на чужбине Байден теряет документы, но обретает друга в лице русского патриота. В дальнейшем президент поселяется в обычной хрущевке и устраивается учителем английского языка в школу. Тем временем агенты ЦРУ увозят в США россиянина пенсионного возраста Иваныча, которого они приняли за Байдена.