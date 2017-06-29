Меню
Кто дублировал Луи де Фюнеса?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Знаменитого французского актера Луи де Фюнеса в русской версии фильмов дублировал советский актер Владимир Кенигсон – именно его голосом герои де Фюнеса говорят, например, в «Фантомасе», «Человеке-оркестре», «Большой прогулке».
Теги:
озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Луи де Фюнес
Louis de Funes
Авторизация по e-mail