Кто дублировал Луи де Фюнеса?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Знаменитого французского актера Луи де Фюнеса в русской версии фильмов дублировал советский актер Владимир Кенигсон – именно его голосом герои де Фюнеса говорят, например, в «Фантомасе», «Человеке-оркестре», «Большой прогулке».
Теги: озвучка и дубляж
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Луи де Фюнес
