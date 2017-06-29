Меню
Кто дублировал фильм «Блеф»?
Кто дублировал фильм «Блеф»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Блеф», криминальную комедию 1976 года с Адриано Челентано в главной роли, дублировали Рудольф Панков (он озвучил героя Челентано, Феликса) и Олег Мокшанцев (в русской версии озвучил героя Энтони Куинна по имени Филипп Бэнг).
Теги:
озвучка и дубляж
